В Москве таксист расстрелял двух пассажиров

В центральной части Москвы таксист расстрелял из травматического оружия двух пассажиров. Происшествие зафиксировано недалеко от станции метро «Маяковская».

20 января в ночное время водитель такси подвозил своих клиентов по указанному ранее маршруту. Приехав на конечную точку, он попросил подвыпивших людей покинуть автомобиль и заплатить за проезд.

Сообщается, что эти требования не понравились пассажирам транспортного средства и они наотрез отказались их выполнять. Тогда таксист отчаялся, и вытащил после словесной перепалки травматическое оружие.

Мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых он ранил двух человек, а затем поспешно уехал с места инцидента. Происшествие случилось в самом центре российской столицы недалеко от станции метро «Маяковская».

В настоящий момент на месте событий работает оперативная группа и медики «Скорой помощи». Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все детали инцидента и выяснить личность подвозившего пострадавших людей водителя.