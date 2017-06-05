Под Сергиевым Посадом перебегавшего дорогу мужчину сбили насмерть

Мужчина, перебегавший дорогу, был насмерть сбит автомобилем, двигавшимся в сторону поселка Богородское. По предварительной информации, житель Подмосковья спешил на работу.

Очевидцы проинформировали о смертельном ДТП в Подмосковье. По словам свидетелей, под Сергиевым Посадом по дороге к поселку Богородское присутствовал разбитый автомобиль, на проезжей части находилось тело мужчины. Рядом с погибшим плакала женщина. По сообщению свидетелей, причиной аварии стала спешка пешехода: она опаздывал на работу и решил перебежать дорогу.

На место инцидента приехали медики. Они пытались спасти мужчину, но реанимационные мероприятия не дали результата. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили сведения об аварии, правоохранители проводит проверку по факту случившегося.