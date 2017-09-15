Причину смерти вокалистки The Cranberries не раскроют раньше апреля

В Лондоне Вестминстерский суд принял решение не раскрывать подробности гибели солистки The Cranberries Долорес О'Риорданн, которая погибла 15 января. Об этом в пятницу написало издание Rolling Stone.

46-летнюю музыкантку нашли мертвой в номере британского отеля. Предварительная проверка полицейских не смогла выявить причину смерти. Это предстоит определить медицинской экспертизе. Похороны состоятся в Ирландии.

Представители коронерского суда объявили, что 3 апреля назначены слушания, которые определят целесообразность публикации обстоятельств гибели Долорес О'Риорданн. Родственники покойной смогут получить результаты до заседаний. Они также смогут, при желании, смогут самостоятельно обнародовать эту информацию.

В прошлом году со слов близких СМИ публиковали сведения о том, что вокалистка несколько недель накануне смерти была в депрессивном состоянии. Помимо этого, Долорес О'Риорданн жаловалась на боли в области спины.