Итальянски кот Джерри унаследовал от хозяйки 30 тыс евро
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Кот по кличке Джерри из Италии унаследовал от хозяйки 30 тысяч евро. Об этом стало известно изданию La Stampa.
Итальянское СМИ сообает, что покойная воспринимала кота, как главное живое существо в своей жизни. В завещании она прописала, чтобы домочадцы хорошо ухаживали за Джерри и тратили любые средства, необходимые для лечения возникающих заболеваний. Если в том потребуется необходимость, женщина призвала родственников продавать ювелирные украшения и предметы антикварита, лишь бы питомец поправился.
Дочь успошей рассказала, что мать уделяла животному больше любви и внимания, чем собственным детям. Джерри уже начал шиковать на полученные средства. Он питается дорогими продуктами и имеет четыре разных лежанки для сна.