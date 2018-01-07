Итальянски кот Джерри унаследовал от хозяйки 30 тыс евро

Кот по кличке Джерри из Италии унаследовал от хозяйки 30 тысяч евро. Об этом стало известно изданию La Stampa.

Итальянское СМИ сообает, что покойная воспринимала кота, как главное живое существо в своей жизни. В завещании она прописала, чтобы домочадцы хорошо ухаживали за Джерри и тратили любые средства, необходимые для лечения возникающих заболеваний. Если в том потребуется необходимость, женщина призвала родственников продавать ювелирные украшения и предметы антикварита, лишь бы питомец поправился.

Дочь успошей рассказала, что мать уделяла животному больше любви и внимания, чем собственным детям. Джерри уже начал шиковать на полученные средства. Он питается дорогими продуктами и имеет четыре разных лежанки для сна.