В Нижнем Новгороде судят насмерть забившего сожительницу борца

В Нижнем Новгороде судят борца, которого подозревают в летальном избиении сожительницы. Об этом 19 января написала пресс-служба регионального СУСК.

Следователи предполагают, что 9 июля минувшего года в помещении квартиры на улице Рыбакова у обвиняемого возник конфликт с женщиной, проживавшей вместе с ним. Разозлившись, 37-летний мужчина сильно избил жертву, после чего та не вынесла полученных травм и погибла. Заметив последствия своих ударов, нижегородец отправил сигнал о преступлении правоохранителям и попытался свести счеты с жизнью.

Сотрудники следственного комитета начали вести дело по 4 части 111 статьи УК РФ. Они зафиксировали раскаяние и признательные показания задержанного, который рассказал о причинах ссоры. Оказалось, что он выразил недовольство отсутствием работы возлюбленной и её пристрастием к алкоголю. Вскоре состоится судебное заседание.