Отчим нападавшего на школу в Бурятии рассказал, что пасынок мечтал стать следователем

Следователи побеседовали с отчимом нападавшего на учеников в школе в Бурятии. Тот отметил, что пасынок хотел стать следователем или военным.

В ходе проведенного обыска в квартире подростка, который совершил вооруженное нападение на учителя и учеников одной из школ в Улан-Удэ, удалось обнаружить, что пропал штык-нож старого образца, который отчиму подарили сослуживцы, а также из гаража исчез топор с черно-желтой ручкой.

Также следователи провели беседу с отчимом нападавшего, который является майором ВДВ. Он рассказал, что мальчик всегда был спокойным и учился на тройки. Недавно ему поставили двойку в четверти по литературе. Мальчик не стал жаловаться родителям, что к нему предвзято относятся в школе, и на отметку отреагировал спокойно. Отчим рассказал, что в будущем пасынок хотел стать следователем или военным.

По словам отчима, в последний раз он видел мальчика накануне, примерно в 22:30. Он укладывался спать, а утром отчим уехал на работу в 05:30 утра, затем вернулся, однако подросток уже ушел в школу.