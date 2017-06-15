Житель Ростова пожаловался на ржавую городскую маршрутку

Житель Ростова пожаловался на ужасное состояние проржавевшей маршрутки, в которой ему довелось ехать. Фотографи с описанием разместил в социальной сети пользователь Марк Кислицин.

Упомянутое транспортное средство возит пассажиров по маршруту №34, который проходит в Западном микрорайоне донской столицы. Горожанин обращает внимание на обилие ржавчины и грязи. Отдельно автор публикации отмечает ручку двери аварийного выхода, которая крепится к салону металлической полосой, привинченной саморезами.

Марк Кислицин подчеркнул, что водитель управляет микроавтобусом очень неаккуратно, отчего нередко страдают пассажиры. Он также негодует, что подобное состояние городского транспорта ещё наблюдается в России накануне Чемпионата мира по футболу.

Другие пользователи в комментариях поддержали соотечественника и выразили надежду, что до начала ЧМ-2018 подобные автомобили уберут с дорог. В то же время они недовольны, что для улучшения инфраструктуры региону необходимо мероприятие международного масштаба.