В Новой Москве полиция объявила перехват похитившей девочку машины

19 января в Новой Москве полиция объявила план "Перехват" автомобиля с похищенной девочкой внутри. Об этом столичным СМИ сообщили инсайдеры среди правоохранителей.

Сотрудники правоохранительных органов располагают информацией, что неизвестный похитил ребенка в поселении Кленовское, расположенном на территории ТиНАО. Предполагается, что подозреваемый вместе с ребенком скрывается на иномарке Nissan. Установлено, что номера, закрепленные на машине, зарегистрированы за другим транспортным средством марки BMW.

Полицейские ищут предполагаемого злоумышленника и пропавшую девочку. Они также проверяют обстоятельства произошедшего.