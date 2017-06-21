В Богородске мужчина пытался изнасиловать знакомую, угрожая ей топором

В Богородске городской суд вынес решение по делу 44-летнего мужчина, который напал на свою знакомую с топором и попытался изнасиловать. Суд приговорил преступника в 6 годам лишения свободы.

Как сообщалось, 12 июня 2017 года в Богородске Нижегородской области дома у 44-летнего мужчины собралась компания друзей, чтобы пожарить шашлыки. Вечером, когда все уже разошлись спать по комнатам, хозяин дома отправился на второй этаж, где спала его знакомая. Злоумышленник напал на спящую женщину, придушил, избил и попытался изнасиловать, приставляя к голове топор.

Несмотря на произошедшее, женщина не испугалась, оказала активное сопротивление насильнику и выпрыгнула из окна второго этажа, чтобы спастись.

Стоит отметить, что во время судебного процесса подсудимый отказался признавать свою вину. Суд постановил приговорить его к 6 годам тюремного заключения. Приговор еще не вступил в законную силу.