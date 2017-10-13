В Тюмени автоледи прокатила на капоте и оттаскала за волосы пешехода

Накануне в Тюмени произошел инцидент с двумя женщинами. Одна из них, находясь за рулем автомобиля, попыталась выехать на тротуар, другая преградила ей дорогу, за что в результате поплатилась: недовольная автолюбительница прокатила ее на капоте и оттаскала за волосы.

18 января на улице Беловежской в Тюмени произошел конфликт между двумя жительницами. Территорию тротуара не поделили пешеход и автомобилистка. Женщина за рулем автомобиля в итоге совершила наезд на другую участницу конфликта, также она во время спора периодически выбегала для того, чтобы доказать правду кулаками. Вторая женщина получила ушиб предплечья и голени. Пострадавшая написала заявление в полицию, что подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Также случаем заинтересовалось ГИБДД, так как автоледи выехала на пешеходную зону. Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествия и автолюбительницу.

Следует отметить, что один из местных жителей после инцидента преградил пешеходную зону шинами от грузовых машин.