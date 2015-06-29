Уфимец-транссексуал снимал на видео издевательства над котом

Житель Уфы переоделся в женскую одежду и стал снимать на видео издевательства над котом. Позднее он признался, что сделал это для того, чтобы стать популярным в социальных сетях.

На своей странице в соцсети уфимец разместил видео, где он с макияжем, в женской одежде и белом парике на голове издевается над котом. Он топил животное в тазу под веселую музыку, затем привязал к его лапе веревку и стал за нее раскручивать кота. После он стал швырять домашнего питомца об стену, опрокинув при этом телевизор.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на транссексуала, после чего он опубликовал видео, в котором рассказал, что живет один и является сиротой. Ролик он снял для того, чтобы стать популярным, попасть на телевидение и найти своих родителей. Также транссексуал отметил, что не обращался с котом жестоко, он просто хотел искупать его в тазу, а потом высушить. Он заявил, что с животным все в порядке, кот жив и здоров.

Уфимцем-транссексуалом уже заинтересовались соответствующие органы, по закону, за жестокое обращение с животными ему грозит до 3 лет тюрьмы или штраф в размере 80 тысяч рублей.