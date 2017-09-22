В Перми эвакуируют школу из-за сообщения о минировании

19 января полиция Перми получила сигнал о возможном заминировании школы в Кировском районе. Так уведомили в пресс-службе регионально ГУ МВД.

Правоохранители сообщают, что прибыли на место происшествия. Сейчас они проверяют помещение на предмет взрывчатых веществ и проводят другие необходимые мероприятия.

Городские СМИ узнали, что речь идет о школе №19. В социальных сетях ученики сообщают, что вскоре после сообщения о минировании здание учебного заведения эвакуировали.

В Российской Федерации с сентября 2017 года идет волна звонков о предположительных взрывах на территории различных общественных учреждений. Они поступают от анонимных источников.