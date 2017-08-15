В Татарстане задержали кравшую колбасу банду студентов

В Набережных челнах задержали банду студентов, которые воровали из магазинов колбасные изделия. Об этом сообщают региональные СМИ Татарстана со ссылкой на информацию от правоохранителей.

Полицейские после изучения видеозаписей с камер наблюдения поймала троих подозреваемых 18-ти лет. Предполагается, что они неоднократно грабили торговые точки, похищая исключительно колбасу. Официально жертвами действий злоумышленников стали три магазина однако следователи считают, что ограбленных предприятий может быть больше.

Задержанные сознались в содеянном. Кражи проходили по такому сценарию: один держал караул, а двое его подельников выносили товар из помещения. За одну операцию им удавалось присвоить примерно 5-6 палок. По словам подозреваемых, продукты они не только употребляли в пищу, но и продавали по сниженной цене. Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства и определяют суммарный ущерб, который понесли владельцы магазинов.