Женщину из Ленобласти наградят за спасение человека из тонущего авто

Женщину из Выборгского района Ленинградской области Наталию Кунафееву представят к ведомственной награде, за спасение человека из авто, которое в результате ДТП угодило в ледяную реку.

Ранним утром, когда девушка возвращалась домой с ночной смены, на ее глазах произошло серьезное ДТП, в результате которого легковушка перевернулась несколько раз и совершив столкновение с оградой моста, упала в реку Камышовку в Выборгском районе. Автомобиль начал быстро погружаться в ледяную воду, и пока остальные очевидцы бросились звонить в службы спасения, Наталия, не раздумывая, бросилась на помощь. Доплыв до транспортного средства, женщина услышала, как девушка, находившаяся за рулем, завала на помощь и пыталась разбить окно с помощью огнетушителя. Наталия помогла пострадавшей выбраться наружу и доплыть до берега.

На данный момент Наталия Кунафеева была представлена к ведомственной награде.