В РПЦ прокомментировали нападение в школе в Бурятии

В РПЦ прокомментировали нападение на учеников в школе в Бурятии, где пострадали семь человек. Представители церкви отметили, что в происходящем, в первую очередь, виноваты родители подростка, совершившего нападение.

Как рассказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, прежде всего воспитание начинается и продолжается в семье. Критически важно, чтобы родители доносили до своих детей информацию о неприкосновенности к человеческой жизни, а также об уважении к достоинству других людей. Кипшидзе отметил, что именно в кризисе семьи лежит причина того, что происходит с современными подростками.

Он также рассказал, что пока в каждой семье не пересмотрят систему воспитания детей, то не стоит удивляться, что даже самый милый и тихий ребенок может оказаться серийным убийцей. По словам Кипшидзе, немалую роль в воспитании детей играет и религиозный аспект, однако довольно часто встречается, что у родителей либо нет времени, либо желания общаться и заниматься воспитанием собственных детей.