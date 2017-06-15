Дело о беспорядках на Хованском кладбище передано в прокуратуру

Уголовное дело, связанное с беспорядками на Хованском кладбище было передано в прокуратуру, сотрудники, которой должны будут увтердить обвинительное заключение.

После чего дело, которое состоит более чем из 100 томов, будет направлено в суд для дальнейшего его рассмотрения по существу, проинформировали в пресс-центре СК России в столице. Во время расследования фигурант данного дела Сергей Ульхин полностью признал свою вину и дал следствию показанию, которые раскрывают его соучастников. Второй фигурант Владимир Колеснико признаю свою вину не в полной мере. Уголовные дела остальных участников были выделены в отдельное производство, на данный момент они находятся в международном розыске. В общей сложности, насчитывается 17 фигурантов дела.

Напомним, что инцидент случился весной 2016 года. Как полагают следователи, жертвами беспорядков, которые произошли у входа на Хованском кладбище, оказались три человека. Свыше 30 были ранены. Как позже стало известно, экс-начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ столицы «Ритуал» Юрий Чабуев и Александр Бочарников, намеренно организовали беспорядки с целью вытеснения трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.