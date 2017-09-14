В Башкирии годовалый ребенок погиб, застряв между прутьев кроватки

В Башкирии годовалый ребенок погиб, застряв головой между прутьев детской кроватки. Отмечается, что инцидент произошел 1 января 2018 года в селе Красноусольский.

Как стало известно, родители маленький девочки на несколько минут оставили ребенка в кроватке и отлучились. Девочка начала играться, просунула голову между прутьев кроватки, однако обратно вытащить уже не смогла. Из-за того, что ребенка не смогли вовремя освободить, она задохнулась и погибла. Тело 1,2-годовалого ребенка нашли в висячем положении.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.