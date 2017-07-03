МВД Дагестана заинтересовал пост с издевательствами над ученицей школы

В МВД РФ по Республике Дагестан ознакомились с данными размещенными накануне в глобальной сети. На опубликованном видео, заснято как подростки в учебном заведении, унизительным образом обращаются с несовершеннолетней ученицей.

Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что группа из четырех школьников восьмого и девятых классов, одной из школ в Махачкале, выражаясь бранными словами по отношению к своей сверстнице, закидали ее снежками и запечатлели происходящее на камеру мобильного телефона. После чего один из школьников опубликовал запись на своем аккаунте в социальной сети.

В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы, а сами малолетние злоумышленники были поставлены на учет в специализированные службы МВД по работе с делами несовершеннолетних, проинформировали в пресс-центре МВД по Республике Дагестан.