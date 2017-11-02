На северо-востоке Москвы нашли труп мужчины с ножевыми ранениями

На северо-востоке Москвы в подъезде дома нашли труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители уже установили личность погибшего.

Как стало известно, в подъезде дома на северо-востоуе Москвы был обнаружен труп пожилого мужчины с множественными ножевыми ранениями. Всего их около 20. По предварительным данным, между преступником и пенсионером произошел конфликт, в результате чего завязалась драка, пожилому мужчине нанесли смертельные ранения ножом.

Следствию уже удалось выяснить личность погибшего. Им оказался 64-летний начальник отдела промышленного железнодорожного транспорта компании ОАО "СУЭК". В настоящий момент устанавливается личность злоумышленника, расследование продолжается.