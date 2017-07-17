Друг напавшего в школе Улан-Удэ рассказал о его характере и отношениях

Друг Антона Б., которого подозревают в нападении на учеников и учительницу в Улан-Удэ, рассказал о характере юноши и его отношениях со сверстниками. Такую информацию он сообщил СМИ.

Иван утверждает, что два года дружил с Антоном до тех пор, пока не сменил место жительства. Поступок подозреваемого стал для приятеля неожиданностью. Школьник всегда проявлял себя нормальным и адекватным человеком.

Один знакомый рассказал Ивану, что задержанного оскорбляли и "гнобили" одноклассники. Однако молодой человек не вполне доверяет этим слухам, ведь Антон обладал способностями постоять за себя, хотя никогда не проявлял агрессии. Иван также знаком с родителями предполагаемого злоумышленника и считает, что они очень хорошие люди.