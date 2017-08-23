17 января скончался экс-министр здравоохранения Беларуси Владимир Улащик. Об этом уведомила пресс-служба белорусской НАН.

Согласно сообщению, прощальная церемония состоится 20 января в 11 часов. Её проведут в Минске в Большом конферец-зале Национальной академии наук, расположенном в здании на проспекте Независимости, 66.

Владимир Улащик был ученым, отмеченным Государственной премией БССР. Он получил звания заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора и академика. Покойный плодотворно занимался исследованиями в области медицины, классической и физической, а также биологической физики.

Четверть века Владимир Улащик руководил кафедрой физиотерапии и курортологии БелМАПО и параллельно занимал пост депутата Верховного Совета. С 1983-го по 1986-й работал замминистра и министра IV Главного управления Минздрава.