Молодую маму из Калачанска судят за жестокое обращение с дочерью

В суде Омской области будет рассмотрено дело молодой мамы, которой предъявлены обвинения в издевательствах над родной дочерью и применение по отношению к ребенку жестоких наказаний, проинформировали в пресс-центре следственного управления СКР по региону.

Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что женщина из города Калачанска, которая является матерью троих детей, на протяжении 1,5 лет, крайне жестоко обращалась со своей 8-летней дочкой.

В заявлении сообщается, что молодая мама довольно часто избивала ребенка, прижигала ее губы при помощи сигареты, ставила коленями на соль, а так же неоднократно оставляла девочку одну дома без еды.

24-летняя девушка отказалась признавать свою вину, мотивируя свои действия тем, что ребенок был гиперактивным.

Молодую маму обвинили по п. «г» ч.2 ст.117 (истязание) и по статье 156 УК РФ ( неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).