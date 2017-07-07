В центре Рязани образовалась пробка‍ из-за ДТП с автобусом и легковушкой

В Рязани образовалась крупная пробка прямо в центре города. Виной тому - дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем и автобусом на пересечении Соборной и Ленина.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Рязанской области сообщают о случае аварии в административном центре. Согласно сообщению источника, там на пересечении улиц Соборной и Ленина рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль. Информация о пострадавших отсутствует, возможно, потому что таковые отсутствуют. Пока что транспортные средства остаются в таких положениях, в которых они были при ДТП, так как над ними все еще идет следствие.

Пока там работают сотрудники ГИБДД, движение затруднено для других участников дорожного движения. Автомобили в той части передвигаются со скоростью не выше трех километров в час, а потому на месте продолжает увеличиваться пробка.