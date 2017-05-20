Пункт назначения: В Торонто девочку, победившую рак, убил пустой внедорожник

В Торонто произошел довольно страшный инцидент, напоминающий сценарий фильма ужасов "Пункт назначения". Так, пятилетнюю девочку, которой удалось победить рак, насмерть сбил пустой внедорожник.

Как стало известно, в два года у Камиллы Торкато обнаружили рак, и на протяжении двух лет она вела борьбу с заболеванием. В 4 года болезнь отступила, девочке удалось победить, а спустя год она уже пошла в детский сад.

Трагедия произошла 15 января 2018 года. Камилла вместе со своим отцом вышла из детского сада и они уже планировали сесть в машину, когда внезапно на них поехал пустой внедорожник. Он зажал девочку и ее отца, выбраться им удалось только благодаря очевидцам произошедшего, которые поспешили на помощь.

Дочь и отец были экстренно госпитализированы в больницу, где выяснилось, что мужчина получил лишь незначительные травмы, а у девочки оказались повреждены все органы. Спасти Камиллу не удалось, она скончалась. В настоящий момент полиция занимается расследование смерти девочки, выясняются все обстоятельства произошедшего.