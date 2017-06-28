9 января в Якутске женщина-инвалид не смогла попасть в здание аэропорта в 40-градусный мороз, после прибытия из Иркутска. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

18 января к следователям с жалобой обратилась дочь пострадавшей. По её словам, после рейса авиакомпании "Ангара" пожилую женщину никто не встретил у самолёта, несмотря на оплаченные дополнительные услуги. Пассажирка - колясочник, поэтому не может передвигаться самостоятельно. Поэтому был заказан амбулифт - подъемное устройство, и сопровождение сотрудниками перевозчика в зал прибытия.

Однако с транспортного средства женщине помогли спуститься другие пассажиры, которых после увезли на автобусе. После нахождения на морозе, потерпевшая заболела.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело за оказание услуг, нарушающих требования безопасности жизни и здоровья клиентов. Они назначили судмедэкспертизу, которая определит степень причиненного здоровью вреда. В это время правоохранители ведут проверку.

Пресс-секретарь якутского аэропорта заявил, что в учреждении никто не знал о пассажире, требующем специального обслуживания. Саргылан Сандар утверждает, что "Ангара" не уведомила о прилете колясочника. Её вскоре обнаружили представители службы пассажирских перевозок, после чего на амбулифте увезли в тепло.