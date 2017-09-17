В Воронеже пациент погиб после отравления лекарством из капельницы

17 января пациент погиб в Воронеже после предполагаемого отравления лекарством из капельницы. Об этом сообщают региональные издания.

В декабре 60-летний мужчина из села Орлово попал в больницу с жалобами на недомогание. Доктора провели диагностику и назначили медикаментозное лечение. Однако в январе после введения в организм одного из препаратов состояние больного ухудшилось. Медики перевели его в реанимацию, где вскоре констатировали смерть.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства гибели. Они предполагают две причины, одна из которых - отравление веществом, находившемся в капельнице, а вторая - ошибка сотрудников учреждения. Ситуация станет яснее после окончания экспертизы медикаментов.