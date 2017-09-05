В Кирове башенный автокран упал на жилой дом

19 января в Кирове башенный автокран свалился на жилой дом. Об этом СМИ сообщают представители региональных эстренных служб.

Стрела упала на двухэтажное кирпичное здание под №110 на улице Мопра, повредив также автомобиль. Предварительно установили, что повреждены две квартиры. В результате происшествия погиб крановщик и получил травмы ещё один строитель. Пострадавшего увезли в лечебное заведение.

Представители оперативных ведомств проверяют обстоятельства инцидента. В устранении разрушительных последствий участвуют 25 специалистов и 14 единиц спецтехники. Из поврежденного строения эвакуировали 12 человек, которые остались невредимыми.