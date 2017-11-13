В Турине два оперных певца пострадали в театре во время обрушения декораций

В итальянском городе Турине два оперных певца пострадали от обрушения декораций в перерыве театрального выступления. Такую новость сообщает издание Repubblica.

Солист Антонелло Черон рассказал журналистам, что обрушение произошло после второго акта постановки "Турандот" в театре Реджо. За опустившимся занавесом артисты поздравляли друг друга с успешным выступлением, когда случился инцидент.

При этом в зрительском зале услышали лишь шум. Из-за травмы солистов организаторам пришлось отменить третье действие и вывести зрителей из помещения.

Мужчина и женщина получили повреждения и были госпитализированы в ближайшую клинику. Медики оценили состояние исполненителей, как нетяжелое. В театр прибыли полицейские и пожарные, которые расследуют обстоятельства.