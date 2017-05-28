Во Владивостоке ученик восьмого класса прыснул перцовым баллончиком в школе

Во Владивостоке ученик восьмого класса прыснул перцовым баллончиком в школьном туалете, из-за чего пострадали дети. Так рассказали в пресс-службе УМВД Приморского края 19 января.

Согласно распространяемой информации, восьмиклассник приобрел защитный баллончик и распылил газ в туалетной комнате. Из-за этого пострадали четверо подростков 13-ти лет. Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, диагностировали у них признаки аллергической реакции и госпитализировали. Специалисты сообщили, что сейчас здоровье пострадавших находится в безопасности. Врачи провели необходимые процедуры и поместили пациентов на амбулаторное лечение.

Правоохранители добавили, что против родителей мальчика, использовавшего поражающее средство, составили протокол об административном нарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Наказание также постигло продавцов торговой точки, где баллончик был приобретен.