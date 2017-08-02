Один из организаторов школьного нападения в Бурятии - сын майора ВДВ

Один из организаторов нападения на школу №5 в Республике Бурятия - сын майора ВДВ. Такая информация стала известна изданию "Комсомольская правда".

По предварительным данным, отец Антона Б., подозревающегося в упомянутом преступлении, служит в бригаде Воздушно-десантных войск России. В материале отмечается, что об этом рассказала одноклассница. Она сообщила, что у подростка спокойный характер и не было замечено склонности к жестокому поведению. Семья достаточно приличная. Юношу часто видели во время прогулок с младшим братом.

Второй подозреваемый, Саша, также не отличался агрессивным поведением. Пока остаются непонятными причины поступка. Существует версия, что напавшие таким образом мстили преподавателям за плохие оценки, в частности, по русскому языку.