Под Владимиром двое мужчин избили и изнасиловали мать своего должника

Во Владимирской области жители города Вязники изнасиловали мать мужчины, который задолжал им денег. Отмечается, что насильники получили по 6 лет колонии.

Как стало известно, двое мужчин в возрасте 45 и 24 лет 5 ноября 2016 года зашли в гости к своему знакомому, который был должен им денег. Дверь открыла мать должника и с порога заявила, что отдавать долги своего сына не намерена и сказала его друзьям уходить. Мужчины разозлились и решили наказать грубую женщину. Один из них несколько раз ударил по лицу женщину, а второй - изнасиловал.

Вскоре их задержала полиция, было возбуждено уголовное дело. Суд постановил приговорить одного из преступников к 6 годам колонии строгого режима, а его сообщник получил такой же срок, однако отбывать наказание он будет в колонии общего режима.