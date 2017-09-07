В Туле женщина за рулем иномарки столкнулась с опорой ЛЭП

18 января на Орловском шоссе в Туле женщина, управляя иномаркой, столкнулась с опорой ЛЭП. Об этом уведомили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

34-летняя водитель находилась за рулем Mitsubishi Lancer, когда по неизвестной причине стала участником ДТП вблизи дома №1. В момент аварии в салоне автомобиля находился ребенок, зафиксированный в детском кресле, и пожилая пассажирка 68 лет. Последнюю пришлось госпитализировать. У годовалого мальчика диагностировали незначительные повреждения и вскоре отправили к родителям. Младенца спасло удерживающее устройство.

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия. Согласно их предположению, жительница Тулы потеряла контроль на транспортным средством.