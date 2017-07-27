В Ульяновске трое мужчин жестоко избили соседа из-за громкой музыки

Троих жителей Заволжского района Ульяновска осудят за то, что они избили своего соседа из-за замечания о громкой музыке. Инцидент произошел еще в августе 2017 года.

Как стало известно, в Заволжском районе на улицу Гоголя приехала машина, в которой находились трое молодых парней. Они громко слушали музыку, чем мешали окружающим. Из дома вышел их сосед и сделал им замечание по поводу громкости. Данное замечание разозлило мужчин и они избили своего соседа.

В настоящий момент они задержаны, возбуждено уголовное дело. В скором времени они предстанут перед судом, который изберет для них меру пресечения.