В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили крокодила в подвале дома

Ночью 18 января сотрудники правоохранительных органов выехали в Петергоф с целью провести обыск помещений по делу связанного с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Среди находок был обнаружен и огромный нильский крокодил.

Как информируют местные СМИ, обыск проходил в доме №14 на улице Шахматова, где находится один из офисов военно-патриотической организации «Красная звезда». В данном здание практически живет и автор «Красной звезды» Павел Бараненко.

Когда осмотр помещений подошел к концу, правоохранители спустились в подвал, где обнаружили бассейн в котором находился крокодил длиной в два метра. Также подчеркивается, что была выявлена минометная мина на боевом взводе. Оперативники были вынуждены вызвать на место обысков взрывотехников.