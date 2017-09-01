Правоохранители проверят возможную связь нападений на школы через соцсети

Правоохранители намерены проверить возможную связь нападений в российских школах через социальные сети. Об этом 19 января СМИ сообщили инсайдеры.

Сотрудники профильных ведомств предполагают, что существует взаимосвязь между атакой подростков на младшеклассников в учебных заведениях Перми, Улан-Удэ и поселке Смольный Челябинской области. Все события произошли на одной неделе и имеют схожий характер, что позволяет разрабатывать подобную версию. Вполне возможно, что злоумышленники договорились в социальных сетях.

Ранее источники из Бурятии сообщали журналистам, что некоторые ученики школы были предупреждены о скорой опасности в стенах заведения. "Мальчики", сообщившие об этом, не уточняли подробностей.