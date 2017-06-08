В Кургане 80-летняя женщина умерла, ожидая своей очереди на прием к врачу

В Кургане пожилая женщина скончалась, ожидая своей очереди к врачу. Отмечается, что 80-летней женщине внезапно стало плохо и она погибла, не дождавшись своей очереди на прием.

Как стало известно, 17 января 2018 года 80-летняя женщина пришла на прием к терапевту и заняла очередь. Внезапно ей стало плохо и она скоропостижно скончалась. Инцидент произошел в корпусе Курганской поликлиники № 2 на улице Советская.

В настоящий момент правоохранители выясняют, почему никто из медиков не оказал помощь пенсионерке, которой стало плохо. Также выясняется, сколько времени женщина просидела под кабинетом терапевта, ожидая своей очереди на прием.