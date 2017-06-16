В Лондоне погиб актер из "Доктора Кто" Питер Уингард

В Лондоне погиб актер Питер Уингард, запомнившийся современной аудитории по сериалу "Доктор Кто". Факт его смерти СМИ подтвердил агент, как 18 января стало известно изданию The Guardian.

По словам агента, Питер Уингард ушел из жизни в клинике Челси и Вестминстера в возрасте 84 лет в понедельник. Он отмечает, что даже накануне смерти он повторил свою позицию, что нужно оставлять верхнюю пуговицу рубашки открытой.

Питер Уингард заслужил свою наибольшую славу после роли Джейсона Кинга в знаменитом телевизионном многосерийнике "Department S". Персонаж так понравился зрителям, что вскоре приобрел одноименный спин-офф, выходивший около десятка лет в 60-70 годах прошлого века. Кроме того, он играл в полнометражных картинах "Александр Великий", "Невинные".