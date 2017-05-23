В России хакеры работают под новой схемой телефонного мошенничества

В России набирает популярность новый вид мошенничества. Хакеры звонят клиентам банков с виртуальных АТС и выведывают их личные данные, в том числе логины и пароли от карт. Общий нанесенный ущерб россиянам оценивается в 30 миллионов рублей.

Стало известно о новом способе мошенников, которые воруют деньги у клиентов банков. Обманывая клиентов, хакеры заставляют их добровольно сообщать им личные данные. Новое в этом способе то, что злоумышленники звонят под номерами банков. Таким образом владелец банковской карты уверен, что ему звонят с настоящего учреждения, и не боится сообщать пин-код и логин.

Мошенники оформляют облачную АТС, то есть корпоративную телефонную станцию, которая представляет собой виртуальный сервис, на одноразовую SIM-карту. Таким образом им представляется возможность изменить номер своей станции. Сообщается, что эта схема оказалась рабочей. В России от нее пострадали уже тысячи человек.