В сети появилось видео с места нападения на школу в Бурятии

Пользователи сети обсуждают видео с места нападения на школу в Бурятии, которое предоставил сотрудник Следственного комитета. На нем запечатлен класс, в котором все произошло, а также разбросанные по нему вещи и сдвинутые парты.

То, что сегодня произошло в Бурятии, бурно обсуждают пользователи сети. Они возмущены поведением нападавших и не понимают, зачем причинять вред беззащитным детям. Пока что достоверных фактов о случившемся довольно мало, однако начинают появляться фотографии и видеозаписи с места событий. Так, сотрудник следственного комитета предоставил видео, на котором запечатлен тот самый класс, который пытались поджечь. В помещении происходит беспорядок, некоторые парты не стоят на своих местах, штукатурка обвалена.

Известно, что нападавших было трое. Предположительно, это ученики той же самой школы, на которую было совершено нападением. Пока что полиции удалось задержать лишь одного из них. В общей сложности в ходе происшествия пострадали пять человек.