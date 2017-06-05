В Бийске пенсионера насмерть задавило потолком

В Бийске было обнаружено тело 64-летнего мужчины без видимых признаков жизни. Пенсионер был придавлен потолочной балкой.

Несчастный случай произошел в частном секторе по улице Лермонтова. Панику подняли соседи погибше вскрыли дверь в помещение, то перед их глазами открылась ужасная картина, мужчина был придавлен балкой во сне.

Местные жители рассказали, что пару лет назад в частном доме случился пожар, но данная балка не была заменена, а была скрыта под обшивкой, что привело в дальнейшем к ее обрушению. При тщательном осмотре на ней были найдены последствия пожара. Соседи погибшего пенсионера характеризовали его только с положительной стороны.