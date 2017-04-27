На Сахалине уволили медсестру за селфи с тяжелобольными пациентами

На Сахалине уволили медсестру, которая фотографировала беспомощных больных и выкладывала снимки в Сеть, сопровождая их оскорбительными комментариями. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Как сообщалось, завершена проверка в отношении младшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы. Был подтвержден факт съемки пациентов и аудиозаписи в отделении. Медсестру уволили по статье за разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известна работницу в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медсестра в Сахалинской областной клинической больнице фотографировала беспомощных пациентов и размещала фотосессии в Сети. В комментариях она писала, что врачам "плевать" на здоровье пациентов, они сами решают, кого лечить, а кому - умирать.