Учеников предупреждали о нападении на школу в Бурятии

Учеников школы в Улан-Удэ, на которую 19 января напали подростки, предупреждали о возможной опасности. Об этом региональным СМИ сообщили источники.

По словам местной жительницы, одну из девочек, учащейся в школе, через мессенджеры уведомили, что не нужно в пятницу посещать школу. Сообщение прислали "мальчики". Они уточнили: "будет мясо". О подробностях запланированного происшествия они умолчали.

Ранее "Версия" сообщала, что на среднее учебное заведение в Бурятии напали подростки с "коктейлями Молотова" и топором. Источник уточняет, что злоумышленники из 9-го класса ворвались в 23-й кабинет, где в это время проходило занятие для семиклассников. Они нанесли преподавателю и одному из учеников травму головы, другая жертва получила удар в спину, а ещё одна - повреждение пальцев.