Глава Бурятии возвращается из командировки после ЧП в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Алексей Цыденов в экстренном порядке прервал свою рабочую командировку в Монголии после чрезвычайного происшествия в одном из учебных заведений Улан-Удэ, где один из подростков совершил нападение на учащихся и бросил коктейль «Молотова» в одно из учебных помещений.

Алексей Цыденов уже возвращается и командировки в Бурятию, информируют в пресс-центре правительства Бурятии. Также глава направил на место преступления зампреда правительства Петра Мордовского, а также министра здравоохранения Дамбиниму Самбуеву и министра образования региона Баира Жалсанова. Чиновники должны будут дать оценку последствиям, и принять необходимые меры для решения последствий происшествия.