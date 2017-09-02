На школу в Бурятии напали подростки с "коктейлями Молотова" и топорами

Пара подростков с топором и «коктейлем Молотова» совершили нападение на одно из учебных заведений в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, Бурятия.

При вооруженном нападении пострадали и были ранены три школьника и педагог, а в одном из помещений начался пожар. Один нападающий был задержан, а второй скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску второго подозреваемого. Следователи завели уголовное дело по факту инцидента.

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение, прервать сою рабочую командировку, которая проходила в Монголии и возвращается в страну.