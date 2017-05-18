В школе Симферополя ученик стрелял в младшего школьника

Воспитанник учебного заведения им Ушинского в Симферополе, стрелял из пневматического оружия в другого ученика, который младше его.

Семиклассник выстрелил в ногу пятикласснику. Патрон застрял под кожей ребенка. Первая медицинская помощь сразу же была оказана потерпевшему. Сейчас ничего не угрожает жизни ребенка. После обработки раны, его забрали домой. О случившемся инциденте сразу же оповестили в министерство образования Крыма. В тот же день администрация прибыла на место случившегося. Правоохранительными органами выясняются все подробности. Аморальное поведение школьников, в последнее время, распространено. Ранее двумя молодыми людьми в пермской школе были устроены бои на ножах. Результатом которых, были нанесены ранения 15 человек. Такое резонансное поведение в школе привлекло внимание властей и они пообещали усилить меры безопасности.