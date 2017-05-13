Во Владикавказе юные хоккеисты затеяли массовую драку

Во Владикавказе после матча первенства России среди молодежных команд по хоккею юные спортсмены затеяли массовую драку. Отмечается, что всем участникам потасовки не более 10-12 лет.

На льду встретились детско-юношеские команды "Хаски - 06" из Невинномысска и "Снежные барсы - 06" из Владикавказа. Игра проходила во Владикавказе, хозяева поля одержали победу со счетом 6:3. После игры один из хоккеистов "Хасок" высказался в адрес "Барсов", из-за чего и завязалась потасовка.

Изначально сцепились только несколько человек, однако вскоре появились и другие ребята, чтобы вступиться за членов своих команд. Драка продолжалась не более минуты, конфликтующих сумели разнять судьи и тренера. Отмечается, что никто из молодых хоккеистов травмы не получил.

Несмотря на такую короткую драку, очевидцы все же успели заснять ее на телефон и опубликовать в соцсетях. Как отмечается, с участниками обоих команд уже проведена разъяснительная беседа, некоторые из них понесли заслуженное наказание.