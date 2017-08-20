В жилом доме Королева произошел хлопок бытового газа

18 января в одном из жилых домов Королева произошел хлопой бытового газа. Об этом уведомили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По словам спасателей, из-за инцидента один человек получил травмы. Волной воздуха в квартире дома №9 на улице 50 лет ВЛКСМ выбило оконные стекла. Однако стены и несущие конструкции остались целыми. Газовоздушная смесь воспламенилась в объеме одного квадратного метра и подожгла домашнюю мебель.

Пожарные прибыли на место происшествия, однако владелец квартиры успел своими силами устранить пожар. Специалисты предполагают, что причиной хлопка стала утечка газа. Они эвакуировали из здания 10 человек, которые находились на потенциально опасном этаже. Сотрудники газовой службы отключили помещение от системы газоснабжения.