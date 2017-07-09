В Краматорске по неизвестной причине скончался наблюдатель ОБСЕ

В подконтрольном Киеву Краматорске скончался наблюдатель ОБСЕ. Отмечается, что наблюдатель умер в четверг, 18 января.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о грустной новости, которая произошла в Краматорске. Он отметил, что 18 января скончался наблюдатель ОБСЕ. Сайдик выразил соболезнования родным и близким погибшего, однако ни его имени, ни гражданства уточнять не стал.

Стоит отметить, что в настоящий момент также остаются неизвестными обстоятельства, при которых скончался наблюдатель ОБСЕ.