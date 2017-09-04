Из школы в Москве эвакуировали 500 человек

Из Московского образовательного учреждения №1100, что на юго-западе Москвы, вывели порядка 500 человек. Все дело в нарушении работы электрической цепи, что привело к короткому замыканию.

В электрощитовой школы произошло короткое замыкание, вследствие чего пошел дым, к возгоранию это не привело. В целях безопасности, из школы вывели около 500 человек. Как сообщили спасатели - пострадавших не обнаружено. Ранее в Москве на рынке Садовод произошел пожар, причиной которого оказалось воспламенение строительного мусора.