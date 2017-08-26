В Кемеровской области студенты хотели убить однокурсницу, чтобы не отдавать долг

Следователи города Новокузнецк Кемеровской области расследуют покушение на студентку. Трое молодых людей, чтобы не отдавать долг, решили расправиться с девушкой.

К студентке института ФСИН, обратился ее однокурсник с просьбой оформить на себя кредит, в сумме более 269 тысячи рублей. Отдать занимаемую сумму, он обещал в ближайшее время. Так как парень не выполнил своего обещания, девушка начала ему напоминать о его долге. Недолго думая, парень предложил двум своим друзьям избавиться от девушки, за что выплатит тем, денежную компенсацию за проделанную работу. Продумав план действий, один из них пригласил девушку погулять, двое других проникли в ее квартиру с помощью ключа. После того, как потерпевшая переступила порог своего дома, ей был нанесен удар по голове битой, затем ее стали душить, когда же она была без сознания, двое подельников покинули квартиру. После чего уничтожили улики. Девушку нашли ее друзья однокурсники, которые не понимали почему она так долго не выходит на связь. Всю в крови и в бессознательном состоянии е доставили в больницу с переломом черепа, ушибом головного мозга и других частей тела. Открыто уголовное дело, преступники взяты под стражу. После выяснения всех обстоятельств дело передадут в суд.